RC Lens : Fofana avoue qu'il a joué blessé face au LOSC et donne de ses nouvelles

Seko Fofana a avoué qu'il a été touché en début de match lors de la victoire ce samedi du RC Lens dans le derby face au LOSC (2-1). Mais cela n'a pas empêché le milieu de terrain des Sang et Or de tenir sa place jusqu'à la 86e minute.

"Je me sens très bien physiquement pour enchainer les deux matchs qui arrivent"

"J’ai eu un petit souci en début de match, mais je me sens très bien physiquement pour enchainer les deux matchs qui arrivent. On joue mercredi. On n’a pas forcément beaucoup de jours pour bien récupérer. Le sommeil et une bonne alimentation seront importants. On a de grands professionnels dans notre équipe. On a prouvé que nous avons de l’ambition, ce sera à nous de bien faire et d’être heureux", a confié l'Ivoirien en zone mixte après la rencontre.

Les buts de #LOSCRCL sont à (re)voir dans #AuCharbon 👇 pic.twitter.com/LmBj7vkxMc — Racing Club de Lens (@RCLens) April 18, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur