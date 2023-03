RC Lens : Fofana cristallise les tensions en sélection, un coéquipier balance !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Nous avons relayé cette semaine les tensions apparues au sein de la sélection ivoirienne à cause de Seko Fofana. L'absence du capitaine lensois au rassemblement de cette fin mars a beaucoup fait parler dans son pays d'origine mais il semblait que le débat était clos après l'intervention du sélectionneur, Jean-Louis Gasset : « J’aime avoir dans le groupe des joueurs à 100% physiquement et mentalement. Les vraies raisons, c’est entre les joueurs et moi. Nous nous sommes dit des choses et cela m’a poussé à prendre des décisions. C’est moi qui ai décidé de ne pas les convoquer avec Wilfried Zaha. Mais prochainement, ils seront convoqués ».

Sauf que cela risque d'accentuer les tensions ! En effet, un coéquipier de Fofana chez les Eléphants a déclaré à Sport News Africa : « C’est le genre de joueurs qui trient les matches. Quand ils n’ont pas envie de faire un voyage jugé épuisant, ils ne viennent pas. Ils viennent en sélection quand ça les arrange et cela crée des problèmes dans le vestiaire parmi nous, les joueurs assidus ». Un membre de la Fédération a assuré qu'une autre source de tension serait que Jean-Louis Gasset voudrait faire de Fofana son capitaine et joueur-clef de l'équipe en prévision de la CAN, disputée en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, alors que le brassard est actuellement porté par Serge Aurier. Ce que Gasset a démenti. Ce qui est certain, c'est que l'atmosphère est irrespirable au sein des Eléphants en ce moment !