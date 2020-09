RC Lens : Fofana, Michelin... les premiers problèmes frappent les Sang et Or

Seko Fofana n’est pas arrivé dans la forme de sa vie au RC Lens. S’il a effectué ses débuts avec une entrée en seconde période contre les Girondins de Bordeaux après une alerte musculaire, l’ancien milieu de l’Udinese (25 ans) est de nouveau indisponible.

Le RC Lens annonce qu’il est victime d’une « rechute aux ischios-jambiers de même gravité que sa lésion musculaire précédente. » Aucune date de reprise n’est communiquée par le club artésien, qui explique que la phase de reprise se poursuit pour Charles Boli.

De son côté, Cheick Traoré se trouve en rééducation avec le staff médical et se remet d’une rupture du tendon d’Achille. Enfin, les Sanf et Or confirment une entorse grave de la cheville pour Clément Michelin, forfait samedi à Bollaert (2-1). Une absence de plusieurs semaines est à redouter.