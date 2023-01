RC Lens : Seko Fofana se prosterne devant le PSG, l’OM et le Stade Rennais

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le milieu de terrain international ivoirien, Seko Fofana, réalise une saison fantastique comme à son habitude avec les Sang et Or. De plus, le RC Lens régale en championnat en étant à la seconde place juste derrière le PSG. En Coupe de France, les hommes de Franck Haise viennent de se qualifier pour les 16e de finale. Après le succès face à Linas-Montlhéry (2-0), Seko Fofana s’est exprimé sur les ambitions des siens.

« Pour l’instant, on ne se projette pas. Le plus important est de rester humbles et ambitieux. On ne va pas faire de projection. On ne peut pas rivaliser contre Paris, Rennes, Marseille et tous ces clubs-là. On va faire ce que l’on sait faire. Si on est récompensé à la fin, tant mieux ! », a lâché le franco-ivoirien de 27 ans dans des propos rapportés par lensois.com.