RC Lens : Fofana voit les Sang et Or épater l'Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

L'amour pour le RC Lens transpirait de l'interview que Seko Fofana a accordée à L'Equipe mardi. Même s'il a fait le choix de rejoindre al-Nassr cet été plutôt que de vivre la Champions League à Bollaert, le milieu ivoirien demeure un spectateur attentif de la vie du Racing. A qui il souhaite beaucoup de réussite en Ligue 1 mais aussi sur la scène continentale. Il aimerait d'ailleurs que les Sang et Or impressionnent l'Europe comme avait pu le faire l'Ajax Amsterdam, demi-finaliste de l'édition 2019. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS "J’aimerais qu’on ressemble à l’Ajax Amsterdam de 2019" « La philosophie de jeu ne va pas changer, beaucoup de gens s’inquiètent mais j’ai été bien remplacé (par Andy Diouf), Loïs (Openda, parti à Leipzig) le sera bientôt. On a un groupe très fort, de la confiance, de la personnalité. Ce qu’on a construit depuis trois saisons est solide. Je les vois se qualifier pour une Coupe d’Europe. Et en Ligue des champions, j’aimerais qu’on ressemble à l’Ajax Amsterdam de 2019. » A noter l'utilisation du "on" pour un club qu'il a pourtant quitté il y a deux mois, preuve de son identification au RCL ! Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 Ancien capitaine du #RCLens, Seko Fofana revient sur son départ du club https://t.co/8FLXrB7ZLz — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 15, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Même s'il a fait le choix d'aller jouer en Arabie Saoudite cet été plutôt que de vivre la Champions League à Bollaert, Seko Fofana souhaite beaucoup de réussite aux Sang et Or sur la scène continentale. Et par exemple d'imiter l'Ajax demi-finaliste en 2019.

Raphaël Nouet

Rédacteur