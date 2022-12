RC Lens : Franck Haise a félicité ses hommes après la victoire face à Montpellier

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Comme beaucoup de club en Ligue 1, le RC Lens est en stage de préparation en Espagne à Marbella. Aujourd’hui, les Sang et Or se sont imposés en amical contre le MHSC (2-1) avec un doublé de Steven Fortes. Après la rencontre, Franck Haise a salué la performance des siens « L’idée était de bien finir nos deux premières semaines durant lesquelles nous pas mal travaillé. (…) Il y a eu de bonnes choses dans l’ensemble. C’est un premier match après une coupure. On a marqué 2 fois par Steven sur coup de pied arrêté, on a pris un but sur penalty à la fin mais il y avait beaucoup d’enseignements positifs pour une première et c’est important de bien repartir. Il s’agissait de retrouver de la force collective, de la maîtrise et dans ce sens-là, il y a eu de bonnes choses. », a lâché le coach lensois. 🎙️ #LeDébrief après #RCLMHSC



💬 Franck Haise : « Pour une reprise, il y a beaucoup d'enseignements positifs à retenir. C'était important de bien repartir, et de retrouver une force collective et de la maîtrise. »#SangreYOro pic.twitter.com/Ys6Hm04129 — Racing Club de Lens (@RCLens) December 10, 2022

Pour résumer Ce samedi, le RC Lens s’est imposé en amical contre Montpellier (2-1). Le coach lensois, Franck Haise a salué la performance des siens. Actuellement 2e de Ligue 1 après la 15e journée, les Sang et Or vont tenter à la reprise d'aller chercher une qualification en Ligue des Champions.

