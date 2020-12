RC Lens : Franck Haise a trouvé son supersub

Franck Haise va être confronté à un drôle de cas de conscience dans les prochains jours : Ignatius Ganago est censé être son attaquant titulaire mais il s'avère que le Camerounais de 21 ans est aussi décisif lorsqu'il entre en jeu ! Cela s'est produit hier à Rennes, où, cinq minutes après son entrée, il a porté la marque à 2-0 pour les Sang et Or.

Aussi efficace titulaire que remplaçant

Cela s'était déjà produit lors de la 3e journée. Ganago était entré en jeu à Lorient (3-2) à la 57e minute et avait trouvé le chemin des filets. Le site Lensois.com a remarqué que sur les 19 buts inscrits par les Artésiens en Ligue 1 depuis le début de la saison, seul Ganago a été capable de marquer après être entré en jeu.

A noter que le Camerounais a été remplaçant à quatre reprises et a donc scoré dans deux matches, ce qui fait un ratio de 50%. Et il a été titulaire six fois pour trois buts inscrits, soit un ratio de… 50% ! Pas sûr que ça aide vraiment Franck Haise à décider si son attaquant doit être aligné d'entrée contre Montpellier la semaine prochaine…