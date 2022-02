RC Lens : Franck Haise a un fan du côté du SCO d'Angers !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui doit accompagner Kalimuendo en attaque ?

Après un très beau match aller (2-2 à Bollaert), le SCO d'Angers et le Racing Club de Lens se retrouvent demain au stade Raymond-Kopa (15h). Le spectacle sera-t-il encore au rendez-vous ? En tout cas, le respect, lui, répondra présent puisque l'entraîneur des Blanc et Noir, Gérald Baticle, a expliqué en conférence de presse combien il respectait le travail de son homologue sang et or.

"Lens ? C’est l’amoureux du foot qui parle : j’aime beaucoup ce qu’ils proposent. On a fait un match aller qui était un beau spectacle. On était au niveau, on a des systèmes et des principes qui se ressemblent. Pour avoir un beau match, il faut deux belles équipes. Maintenant, en tant qu’entraîneur, on essaye d’identifier leurs gros points forts pour mettre ce qu’il faut en fasse et trouver les points à exploiter pour trouver les armes pour leur faire mal. On a travaillé toute la semaine sur cette recherche."

