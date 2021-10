RC Lens : Franck Haise analyse la grosse défaillance des Sang et Or à Montpellier (0-1)

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Battu pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1, le RC Lens a passé une mauvaise fin d'après-midi à Montpellier (0-1). Rapidement après le coup de sifflet final, Franck Haise a mis en exergue la faille de son équipe dans l'Hérault.

« On n’a pas bien attaqué cette première mi-temps malgré quelques séquences intéressantes. Globalement, elle était insuffisante autant dans la récupération collective que la mise sous pression individuelle et même dans nos sorties, on a manqué trop de choses sur cette première période. Ce n’était pas le Lens qu’on a l’habitude de voir, beaucoup moins entreprenant », a-t-il glissé.

« Pas volé de perdre le match »

S'il est davantage satisfait du second acte malgré le but encaissé en contre, le coach des Sang et Or estime que le résultat n'est pas illogique : « On a beaucoup donné sans être efficace sur les occasions pour égaliser. Cela n’aurait pas été volé mais quand on fait une mi-temps sur 2, ce n’est pas volé de perdre le match ».

Pour Franck Haise, ses joueurs étaient vraiment « loin du compte » : « Il y a le regret de ne pas faire le jeu qui est le nôtre (...) Le 2e est de prendre ce but sur une contre-attaque alors qu’on a presque un surnombre. Ils jouent très bien le jeu. Le regret principal est de ne pas faire un résultat alors qu’on avait le moyen de le faire. Il faut faire plus dans la durée. Ce que j’ai vu en 2e mi-temps, c’est ce que j’attend de l’équipe malgré notre manque d’efficacité. J’attends que l’on commence les matches comme en 2e période et que l’on attende pas 45 minutes, c’est trop long 45 minutes. »