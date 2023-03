RC Lens : Franck Haise annonce une fin de saison passionnante, il fixe le cap avant Rennes

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Sur les internationaux « Les internationaux sont rentrés mardi et les derniers ne sont pas encore arrivés (Machado et Pandor. Les autres sont en bonne forme. Beaucoup ont eu du rythme. »

Sur les blessés « Adam Buksa a préféré prendre quelques précautions. Il commencera à prendre part aux échauffements bientôt. Wuilker Farinez travaille en salle. Jimmy Cabot, on espère le récupérer en pleine forme pour la reprise l'été prochain. » Sur les objectifs « 10 matches, c'est une longue ligne droite. Il faut un peu d'oxygène. Il faut du calme. On va voir, moi je trouve ça passionnant et excitant d'être dans cette dernière ligne droite. Il n'y a pas eu de discours particulier pour le moment. Je sais que les joueurs sont focus. Quand je vois l'énergie et l'enthousiasme des joueurs à l'entraînement... Aujourd'hui, il y a un degré de maturité dans l'équipe. Cala fait 3 saisons qu'on est dans le top 10, avec des joueurs qui savent ce que c'est que des matches à enjeux. Il faut garder sa ligne de conduite, celle qui est la nôtre depuis 36 mois. » Sur sa compo « Le retour de la défense à 3 ? Tout est possible avec le retour de Facundo Medina. Wesley Saïd est aussi de retour. » Sur Rennes «Rennes est une des grosses équipes du championnat, elle est régulière dans le top 5 de L1 avec un effectif d'une très grande qualité. On sait que ce sera difficile sur plein de points mais on a des arguments.» FH : "J'ai commandé ma plaque pour Bollaert. Elle sera en Lepagnot, j'étais toujours là-bas quand j'entraînais la réserve. Ma famille y est aussi. C'est une super idée que les gens du club ont eu. J'y serai." #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) March 30, 2023

Laurent HESS

