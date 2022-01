RC Lens : Franck Haise annonce une révolution avant l'OM !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Spontanément et lorsqu'une question sur l'avenir de Jean-Louis Leca, libre en juin prochain, lui a été posée, Franck Haise a fait une annonce sur le poste de gardien de but au RC Lens. A partir du match de Marseille ce samedi, une rotation va s'installer entre l'indéboulonnable numéro 1 corse et celui qui était encore sa doublure vénézuélienne Wuilker Farinez.

Leca et Farinez vont se partager le poste

Avec tact mais fermeté, le coach des Sang et Or a expliqué la situation : « Une question de transmission se pose sur le poste. Quand on a fait signer Wuilker il y a 18 mois, on savait que l'idée était qu'il devienne, à terme, numéro 1. Il y a eu un temps d'adaptation au foot européen et à Lens. Aujourd'hui, il est depuis un moment très intéressant. Il a beaucoup progressé. J'ai échangé avec Jean-Louis Leca début janvier. Il est dans la transmission et le projet du club. J'ai décidé que Wuilker aurait plus de temps de jeu en deuxième partie de saison. Aujourd'hui, il y a deux numéros 1. Je suis là pour prendre des décisions et pour le futur ».

Et Franck Haise l'explique : cette nouvelle donne a bien été expliquée aux joueurs : « Je pense que Jean-Louis l'a bien pris. Les deux gardiens ont une idée de la manière dont je vois les choses. A partir du moment où j'ai expliqué ma vision des choses à Jean-Louis le 2 janvier, ce n'est pas tombé du ciel. Il fallait y aller par étape. C'est un poste très spécifique. Je voulais que ça se passe bien pour Jean-Louis et à la fois pour Wuilker. Quelque part, la pression monte doucement. J'ai fait l'annonce officielle au groupe... Je veux que mes deux gardiens soient forts ».