RC Lens : Franck Haise dévoile les ambitions pour la saison

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT! : La menace se précise pour Facundo Medina

Lors de la saison 2021-2022, le RC Lens a surpris pas mal de monde avec des très belles prestations. Le club a su se faire une réelle place dans l’élite depuis sa remontée en 2020. Après une septième place la saison passée, le technicien Franck Haise fait le point sur les ambitions du club.

Pas de limite

Invité dans l’émission “l’Intégrale Sport“, sur RMC, il s’est exprimé sur la saison à venir : « Mes dirigeants parlent de maintien et ils ont bien raison car le foot reste fragile. C’est la première mission. Après cette première mission, il y en a d’autres. ll ne faut pas se fixer de limites. On ne s’en est pas fixé depuis deux ans et notre arrivée en Ligue 1, il n’y a pas de raisons qu’on s’en fixe »