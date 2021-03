RC Lens : Franck Haise encensé par Frédéric Antonetti

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au FC Nantes

Il règnera un parfum de 98 à Bollaert demain après-midi ! Rien à voir avec la Coupe du monde, il s'agit d'une référence à la course au titre de champion de France qui avait opposé Lensois et Messin il y a 23 ans, les premiers s'imposant à la différence de buts après s'être imposés à Saint-Symphorien (2-0) à cinq journées de la fin. Ce Lens-Metz mettra aux prises deux entraîneurs qui se connaissent bien, Franck Haise et Frédéric Antonetti ayant travaillé ensemble au Stade Rennais. L'aîné a dit tout le bien qu'il pensait de son cadet.

"C'est très prometteur"

« Quand j’étais entraîneur des pros à Rennes, il coachait les U17, il avait même fait quelques jours avec nous. C’est quelqu’un qui vient de la formation et pour ses débuts en pros, c’est très prometteur. »

« On va jouer une équipe qui fait une très belle saison. Les 5 prochains matches seront l’occasion de voir ce qu’on est capable de faire car on va rencontrer ce qui se fait de mieux en Ligue 1 dont le leader, Monaco et Lens qui est très en forme, Rennes aussi qui a du talent. Ce sont des beaux matches à préparer. On va commencer par Lens. On est monté il y a 2 ans, eux la saison dernière, on n’est donc pas installés dans la première division. On peut ainsi parler de surprises. Cela s’explique par le fait qu’il y a de bons joueurs des 2 côtés, qui ont faim, besoin de prouver, avec une très bonne mentalité, une bonne adhésion des 2 côtés aux projets. Tous les ingrédients pour que ça marche. »