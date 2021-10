RC Lens : Franck Haise félicite un pilier de sa défense

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Alors que L'Equipe se penche sur les tensions entre la direction du RC Lens et ses ultras depuis les incidents du derby, La Voix du Nord, elle, dresse un portrait de Facundo Medina, devenu incontournable dans la défense des Sang et Or depuis son arrivée à l'été 2020. Pour le quotidien régional, Franck Haise a complimenté l'Argentin tout en rappelant combien les conditions de son acclimatation ne sont pas faciles.

"C'est un jeune joueur qui est parti d'Argentine. On ne se rend jamais trop compte, on pense que pour les gars, c'est facile… Mais 8.000 kilomètres, ça change beaucoup de choses. Ça explique en grande partie un moment difficile pour lui la saison dernière, d'autant plus qu'il était parti très fort. Moi, je me doutais bien qu'un jeune joueur qui découvre beaucoup de choses, ça ne pouvait pas être aussi fluide. Ce que j'attends, c'est une régularité plus importante… De ce côté-là, il prend une autre dimension."

