RC Lens : Franck Haise heureux de voir son effectif s'étoffer avant l'OL

Franck Haise sur les disponibilités pour OL - RC Lens

« Haïdara a fait la semaine avec nous, il est en effet disponible. Ganago a repris la course et l'accélération. On va faire le point pour voir s'il peut faire la séance de demain normalement. »

Franck Haise sur l’OL

« On a observé des matches de Lyon, on sait toute la qualité, beaucoup de choses ont avancé depuis l'arrivée de l'entraîneur dans leur animation. »

Franck Haise sur Paqueta

« Ce qui est sûr c'est que si on laisse beaucoup de liberté à Paqueta, on sait qu'on va s'exposer à des problèmes. On en parlera même si je n'ai pas forcément besoin de le faire. Il y a d'autres jours autour à qu'il ne faut pas laisser beaucoup de place non plus. »

Franck Haise sur l’intégration de Frankowski

« Il y a ici un environnement accueillant et dans la région, plutôt de la bienveillance pour Frankowski. Puis lui a fait les efforts pour discuter en anglais et il prend des cours de français. En plus il est très bon sur le terrain, ça facilite. »

Franck Haise sur ses objectifs de fin de saison

« On va se bagarrer toute la saison, pour quelle place je ne le sais pas, mais on va se bagarrer. Ce qui est sûr c'est qu'à la 11e journée on est derrière le PSG avec beaucoup d'équipes en peu de points, mais on est là. »

Franck Haise sur la bonne forme de Saïd

« Si j'ai titularisé Wesley contre Metz c'est un état de forme, c'est aussi par rapport parfois aux problèmes qu'on peut poser à l'adversaire. Gaël Kakuta avait aussi été absent de l'entraînement collectif. »

Franck Haise sur la qualité de son effectif

« Je recommence à avoir l'embarras du choix avec des joueurs de qualité. Quand je sors un joueur et que je fais entrer un Kakuta, un Ganago, pour l'adversaire c'est pas toujours simple. »

Franck Haise sur la règle des 5 changements

« Les 5 changements je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Chaque équipe a un noyau dur de 18-20 joueurs. Après des clubs ont 30 joueurs mais ça ne sert généralement pas à grand chose. »

Franck Haise sur les adversaires en Ligue 1

« Chaque week-end il y a un adversaire différent et des caractéristiques différentes. Il faut être capable de s'adapter à tout si on veut être performant »

"On est dans la même lignée que la saison dernière, en essayant toujours d'améliorer les petites choses pour rester le plus actif possible sur la plupart des matches et ne pas attendre l'erreur de l'adversaire."

(Propos retranscris par Lensois.com)

