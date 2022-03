RC Lens : Franck Haise n'est pas encore prêt à se passer de Kakuta

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Si beaucoup poussent aujourd'hui pour qu'une vraie concurrence s'instaure au RC Lens entre Gaël Kakuta et David Pereira da Costa, c'est encore un peu prématuré pour Franck Haise. C'est en tout cas ce qu'a confirmé le technicien alors que son maître à jouer congolais connait quelques difficultés ces derniers temps.

« Da Costa n'a pas encore franchi toutes les étapes »

Bien qu'il reconnaisse l'apport de Pereira da Costa, Franck Haise estime prématuré le fait d'en faire un titulaire. Ses mots retranscrits par Lensois.com : « Sur ces deux années, on voit l'évolution de David Pereira Da Costa. Il a quatre à cinq fois plus de temps de jeu cette saison, il a une vraie évolution dans ces semaines d'entraînement. Il est plus régulier, avec un niveau d'intensité et de qualité très intéressant. David Pereira Da Costa n'a pas encore franchi toutes les étapes mais c'est pleinement un joueur du groupe. Il a fait de gros progrès. Parfois il faut être plus dur sur des gestes de l'animation défensive, mais aussi dans les 25 derniers mètres. Il a la capacité pour ça ».

Les axes de progression sont désormais fixés pour ce nouveau produit « made in » La Gaillette.