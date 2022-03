RC Lens : Franck Haise prêt à relancer l'option Deiver Machado ?

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

De retour d'une longue blessure depuis le mois de février, Deiver Machado n'est pas encore revenu dans la concurrence au RC Lens. D'abord battu par Przemyslaw Frankowski et Jonathan Clauss dans la hiérarchie des pistons, puis blessé, le Colombien se voit désormais devancé par Massadio Haïdara à gauche.

Malgré tout, du côté de Franck Haise, on ne s'interdit pas de redonner une chance à l'ancien piston du Toulouse FC : « Vu l’engagement qu’il met sur les séances, je n’aurais pas d’inquiétudes à mettre « Macha » pour commencer un match de L1. On a un effectif assez réduit, on va même de nouveau prendre un jeune défenseur de la réserve. S’il devait commencer, je serais très confiant car il se donne beaucoup à l’entrainement. Le fait de ne pas commencer les matches est handicapant mais quand il y a une forme de concurrence… Je ne peux pas mettre 4 pistons sur le terrain », a-t-il analysé dans des propos rapportés par Lensois.com.

Arrivé l'été dernier avec un contrat de trois ans en poche, Deiver Machado n'a disputé que 304 minutes et 12 matchs depuis son arrivée dans l'Artois. Une première année difficile pour le natif de Tado...