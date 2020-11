Frappé par la Covid-19 il y a deux semaines, Franck Haise est enfin déconfiné ! Remplacé par son adjoint Lilian Nalis pour les points presse du RC Lens face à Nantes et avant l'OM, sur deux matches finalement reportés, le coach des Sang et Or est attendu ce vendredi matin à la Gaillette.

C'est également lui qui est attendu à 12h30 pour la visio-conférence de presse à J-2 du match face au Stade de Reims (dimanche, 15h). A cette occasion, le technicien devrait aussi faire le point sur les retours de joueurs touchés par le cluster de coronavirus au Racing.

Pour rappel, 11 joueurs et 4 membres du staff étaient encore positifs à la Covid-19 la semaine passée. Aucun n'a cependant développé de formes sérieuses de la maladie. Par ailleurs, le match contre le FC Nantes a été reprogrammé au mercredi 25 novembre à Bollaert (19h).