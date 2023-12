RC Lens : Franck Haise sur les traces d'un entraîneur légendaire

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Et une victoire de plus pour le RC Lens. En Ligue des Champions, de surcroît, et en toute fin de match face à un habitué des joutes européennes, le FC Séville (2-1). Avec ce succès, comme vous le savez, les Sang et Or se sont donnés le droit de retrouver l'Europe au mois de février prochain avec une qualification pour la Ligue Europa.

Dans les pas de Deschamps

Un sacré parcours, donc, pour une première depuis des lustres en C1. Un bilan à domicile également remarquable puisque le RC Lens aura battu Arsenal, Séville et pris un point face au PSV Eindhoven. Pas vraiment anecdotique puisque Franck Haise, le coach lensois, devient le premier entraîneur à avoir pris 7 points à domicile dans la plus belle épreuve européenne depuis un certain Didier Deschamps, à l'époque sur le banc de l'AS Monaco.

Au vu du parcours de DD, depuis, Franck Haise marche indéniablement sur les bonnes traces.

🇫🇷 Franck Haise (Lens) devient le 1er entraineur français à avoir pris 7 points lors des 3 premiers matchs de sa carrière à domicile en @ChampionsLeague avec un club de @Ligue1UberEats depuis Didier Deschamps avec Monaco en 2003 (7). #RCLSEV — Stats Foot (@Statsdufoot) December 12, 2023

Podcast Men's Up Life