RC Lens : Franck Haise valide une révolution du Mondial au Qatar

Invité à donner son avis sur les matchs de la Coupe du Monde au Qatar en qualité de consultant, Franck Haise, le coach du RC Lens, apprécie une évolution impulsée par la FIFA lors de cette édition 2022 : la demande par le patron des arbitre Pierluigi Collina de faire jouer les rencontres sur le « temps de jeu effectif », quitte à proposer 6, 8, 10 ou 15 minutes arrêts de jeu à la fin. Estimant que cette évolution était « cohérente et partant d'un bon sentiment », Franck Haise serait disposé à la voir arriver en Ligue 1 prochainement... quitte à revoir son fonctionnement en tant que coach comme ce fut le cas avec l'arrivée des cinq changements suite à l'arrêt des compétitions imposé par le Covid en 2020. « Je serais tenté d'effectuer mes changements plus tard dans un match, par exemple. Une équipe menant 2 ou 3-0 voudra peut-être en rester là, car il y a une saison à gérer. Jouer 90 ou 110 minutes, c'est très différent sur une saison », explique le technicien nordiste.

Haise est prêt aux temps additionnels à rallonge Si cela risque d'impacter son travail et ses choix, Franck Haise (RC Lens) ne serait pas contre vivre des temps additionnels plus longs comme à la Coupe du Monde au Qatar. Le technicien accueille favorablement cette requête de Pierluigi Collina.

Alexandre Corboz

Rédacteur