RC Lens : Fulgini n'est pas sur la même longueur d'ondes que Haise

Contrairement à son entraîneur, Franck Haise, qui a annoncé ce mercredi en conférence de presse qu'il ne pensait pas au titre, le milieu offensif des Sang et Or, Angelo Fulgini, y pense.

"Le titre ? C'est dans un petit coin de la tête"

"On va prendre les matchs les uns après les autres. On a six points de retard aujourd'hui. On a un match hyper important vendredi contre Strasbourg à domicile. Ça passera par des victoires le week-end mais c'est sûr que c'est dans un petit coin de la tête. Mais on n'est pas focalisé sur ça. Nous, on pense surtout aux rencontres à venir. On sait qu'on va affronter des adversaires compliqués. Ce sera à nous de faire le travail", a confié l'ancien Angevin dans un entretien accordé à Eurosport.

Fabien Chorlet

Rédacteur