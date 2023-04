RC Lens : avant Strasbourg, Haise ne pense pas à la course au titre

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Présent en conférence de présence en marge du match contre Strasbourg ce week-end, Franck Haise a notamment dévoilé qu'Adam Buksa va s'intégrer peu à peu aux entrainements collectifs, et qu'il avait repris l'entraînement. L'attaquant polonais n'a pas joué un match complet depuis 10 mois et les Lensois misaient beaucoup sur lui pour être une doublure d'Openda.

L'entraineur lensois a ensuite évoqué l'adversaire du week-end: "On est prévenus, c'est une équipe qui nous a posé des problèmes. On est prêt à s'attendre à un match compliqué, à nous d'être au niveau ."

"On a des objectifs élevés mais on vit le moment présent"

Dans la roue du PSG, le RC Lens a peut-être l'occasion d'encore jouer le titre. Franck Haise assure lui ne pas y penser : "Il y a un mois et demi après la défaite face à Lyon, on me disait qu'on avait perdu notre élan. Aujourd'hui on me parle du titre. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est le match à Strasbourg, et on ne va tirer aucun plan sur la comète. Nous on ne parle pas de ça (le titre), on ne s'en occupe pas vraiment. On a des objectifs élevés mais on vit le moment présent. Cette semaine je ne me suis occupé que de Strasbourg, et la semaine prochaine on passera à autre chose."

Interrogé sur le partenariat tout juste annoncé entre le RC Lens, et le club arménien du Sardarapat FC, l'entraineur artésien a expliqué : "À travers le président, et le directeur du centre de formation, on a des liens forts avec l'Arménie. c'est bien qu'on s'intéresse au football d'autres pays. Que nos éducateurs aillent découvrir ce qui se passe là-bas, que nos jeunes joueurs y aillent faire des essais, c'est un partenariat gagnant pour tout le monde."

Sur le positionnement de Sotoca : "Flo est très intéressant pour jouer à droite. Il a mis quelques minutes pour trouver la bonne carburation, avec beaucoup d'intelligence. Mais il a les qualités pour ça. En ce moment j'estime que c'est bien pour l'équipe."

Enfin, le sujet du ramadan est inévitable en ce moment pour les entraîneurs de Ligue 1, et Franck Haise n'y a pas échappé. Il a répondu assez franchement : "Les séances sont identiques, on a rien changé. Les joueurs ne font pas le ramadan la veille et les jours de match. Je ne suis pas intervenu là-dessus et depuis l'année dernière ça se passe comme ça."