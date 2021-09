RC Lens : Gaël Kakuta a découvert un crack et un Beckham dans l'effectif

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Libéré de ses pépins physiques à la cheville et reposé après une trêve internationale passée à la Gaillette, Gaël Kakuta a fait face aux médias ce vendredi pour évoquer le début de saison du RC Lens... Ainsi que le Mercato réalisé.

« Jonathan Clauss a activé le mode Beckham »

A entendre le meneur de jeu des Sang et Or, tout s'est passé comme prévu : « Cela nous fait énormément plaisir de voir Arnaud Kalimuendo revenir. Dès son retour je lui ai fait une passe en profondeur, il a pas oublié ces petits ballons que j'aime bien mettre », a rigolé Kakuta, vantant également les mérites de sa jeune doublure : « David Pereira Da Costa est un joueur prometteur, un crack, il se montre de plus en plus. C'est bien pour lui et pour nous. Il amène son talent au sein de l'effectif. Cela me rappelle quand j'étais petit et que j'arrivais. Il est à l'écoute ».

Satisfait du recrutement et de l'état d'esprit (« On est une équipe qui a la dalle. Chaque joueur se donne à 100% »), Gaël Kakuta sourit également de devoir désormais partager les coups de pied arrêtés avec son piston droit devenu spécialiste de l'exercice : « Jonathan Clauss a activé le mode Beckham ! Du coup les coups francs, ça va être une arme pour nous cette saison », a sourit le métronome lensois, qui ne prend pas ombrage de la réussite de son partenaire.

(Propos retranscrits par Lensois.com)

GK : "Jonathan Clauss a activé le mode Beckham ! Du coup les coups francs, ça va être une arme pour nous cette saison !." #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) September 10, 2021