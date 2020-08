RC Lens : Gaël Kakuta a fait parler de lui jusqu'en Espagne

Le RC Lens a retrouvé la Ligue 1 le week-end du côté de l'Allianz Arena de Nice. Même si le résultat n'a pas été celui escompté pour les hommes de Franck Haise, ce match a aussi été un moment particulier, avec les grands débuts de Gaël Kakuta en L1 sous le maillot lensois.

Même s'il a été formé à la Gaillette, le milieu de terrain qui évoluait à Amiens l'an passé est parti trop jeune pour débuter dans l'élite avec les Sang et Or. Et pour sa première, le meneur jeu s'est montré plutôt à son avantage. Avec un but marqué sur penalty mais pas que...

Un geste technique qui a fait le buzz

Durant la rencontre, Kakuta s'est notamment distingué par un geste technique pour éliminer un défenseur niçois qui a rapidement fait le tour du Web. Et ce dribble a même traversé les frontières puisqu'en Espagne, et notamment les sites couvrant l'actualité de son ancien club, le Rayo Vallecano, Kakuta a été mis en valeur ces derniers jours. Nul doute que le meneur de jeu aurait troqué ces honneurs contre les trois points à Nice.