RC Lens : Gaël Kakuta a fait un tri radical dans son entourage

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Promis à être le « Zidane black » de l'équipe de France, Gaël Kakuta (RC Lens, 29 ans) n'est jamais parvenu à franchir le cap attendu. S'il réalise aujourd'hui une bonne saison chez les Sang et Or, le milieu offensif était promis à une encore plus grande carrière au moment où il rejoint Chelsea en 2007. Souvent, son entourage est pointé du doigt pour expliquer cette carrière en demi-teinte.

« Mes amis d'enfance ont volé chez moi »

Dans les colonnes du dernier numéro de Onze Mondial, actuellement en kiosques, Gaël Kakuta a balayé cette rumeur, assurant avoir fait un gros tri à Chelsea quand il était beaucoup plus jeune : « J’ai invité tous mes potes à Londres. Ces potes avaient invité d’autres personnes. Tout le monde est venu chez moi pour passer un bon moment, pour découvrir de nouvelles choses (…) Et parmi toutes ces personnes que j’ai invitées, certains se sont permis de voler chez moi. Pourtant, c’était des amis d’enfance et ils ont quand même volé chez moi (…) Là, j’ai compris que ces personnes étaient out de ma vie. Je suis resté uniquement proche de mon frère et d’un pote, c’est tout ».

Un choix qu'il ne regrette absolument pas : « Là où certains font l’erreur de se coltiner ces gens-là qui t’attirent des galères et t’entraînent dans des histoires bizarres. Et après, toi, tu te retrouves dans une situation où tu oublies que tu joues au foot et tu commences à te prendre pour Floyd Mayweather, à aller en soirée et en vacances. Tu ne te concentres plus sur ce que tu as à faire quand tu es comme ça. Et moi, j’ai vite tiré un trait sur tout ça. Beaucoup disent « l’entourage de Gaël ». Mais ce n’est pas vrai ».