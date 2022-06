RC Lens : Ganago revient sur son but qui a envoyé l’OM en Ligue des Champions

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

Ignatius Ganago a marqué ce but égalisateur tant important avec le RC Lens contre Monaco, dans les toutes dernières secondes du match de la 38e journée de Ligue 1. Un but qui a également fait exploser le Stade Vélodrome, alors que l'OM gagnait à ce moment contre Strasbourg, en attendant un faux pas monégasque. L’attaquant lensois est revenu sur sa réalisation, sa sixième de la saison.

« J’ai mis un but qui les a aidés à se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Ça les a aidés et ça nous a aidés à être septièmes. Je suis content pour eux car ils ont été deuxièmes toute la saison et ils ont failli perdre leur place à la dernière journée », a déclaré Ignatius Ganago, au Cameroun pour la trêve, devant la presse. « Je n’étais pas surpris de marquer, je travaille tous les jours pour m’améliorer, il ne fallait pas lâcher et je savais que ça allait arriver ».

Adrien Deschepper

Rédacteur