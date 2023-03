RC Lens : Gasset règle la polémique Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Nous l'avons évoqué hier : l'absence de Seko Fofana (mais également de Wilfried Zaha) a beaucoup fait parler en Côte d'Ivoire. Où les médias locaux n'apprécient que modérément que le capitaine du RC Lens ait fait l'impasse sur ce rassemblement du mois de mars avec deux matches amicaux contre les Comores (le premier a été remporté 3-0 hier). Interrogé sur le sujet, le sélectionneur des Eléphants, Jean-Louis Gasset, a justifié cette absence et assuré qu'il n'y avait aucun problème.

« J’ai échangé avec les joueurs et j’ai décidé de ne pas convoquer Seko Fofana et Wilfried Zaha. J’aime voir les joueurs à 100% physiquement et mentalement prêts. C’est entre les joueurs et moi. C’est moi qui ait pris la décision de ne pas appeler Seko et Zaha. Demain, je peux les appeler, car ils font partie des forces de la Côte d’Ivoire. Ponctuellement, il y avait un truc qui les dérangeait et me dérangeait. »