RC Lens : Gervais Martel fait l'apologie des Sang et Or version Franck Haise

Duel de clubs historiques du championnat de France cet après-midi à la Beaujoire. Deux clubs ayant perdu de leur lustre depuis le début des années 2000. Le FC Nantes va de galère en galère depuis Waldemar Kita l'a repris alors que le RC Lens remonte après une décennie à faire l'ascenseur entre la L1 et la L2. Mais, surprise, au moment du coup d'envoi, ce sont les Sang et Or qui sont les mieux placés et les mieux portants. Leur première partie de saison a été des plus surprenantes pour un promu et elle a mis beaucoup de baume au cœur de Gervais Martel.

"Une première partie de saison sans faute"

"Cette année, nous avons une bonne équipe, complète et capable de marquer à n'importe quel moment, a expliqué l'ancien président au micro de France Bleu. Elle va poser des problèmes à Nantes. Lens est une équipe joueuse, qui va vers l'avant et je suis vraiment content de nos résultats. Pour un promu, je pense qu'on a fait une première partie de saison presque sans faute. J'en suis vraiment heureux parce qu'en tant qu'ancien président, mon cœur est resté au RC Lens. Mais je pense que le match contre Nantes va être intéressant car les Canaris ont besoin de points."

Les Sang et Or aussi, qui restent sur deux défaites en 2021 (à Lyon et contre Strasbourg). Même s'ils ne visent pas autre chose qu'un bon maintien, les Artésiens ont pris plaisir à se hisser dans la première partie du classement et ils entendent bien y rester.