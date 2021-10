RC Lens : Ghisolfi dévoile son meilleur coup pour les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Florent Ghisolfi heureux de son « choix » Franck Haise. Le coordinateur sportif du FC Lens, ex-joueur et membre du staff du Stade de Reims s’est confié au journal l’Union. Il est revenu sur son arrivée tourmentée dans un RC Lens où « il y avait tout à reconstruire ».

« Le club sortait d'un plan social. Il n'y avait pas de cellule de recrutement, il y avait une feuille blanche de ce côté-là. De l'autre côté, un staff était en place (avec Philippe Montanier à sa tête, NDLR), avec lequel j'ai essayé de travailler du mieux possible mais que je n'avais pas choisi. Ce n'est forcément pas évident » a-t-il lâché au média ardennais.

Néanmoins il s’est satisfait d’avoir su reconstruire avec Franck Haise, "son choix". « Franck Haise, pour le coup, c'est mon choix, et un choix dans lequel je croyais fortement. Et quand on installe quelqu'un en qui l'on croit, on peut aussi construire la manière dont on va travailler ensemble, et c'est ça aussi qui fait la réussite d'une organisation par la suite ». Un choix qui semble avoir porté ses fruits puisqu’après un retour en Ligue 1, le coach lensois a terminé 7ème de Ligue 1 la saison passée en étant promu et occupe actuellement la 2ème place au classement cette saison.

