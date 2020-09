RC Lens – Girondins (2-1) : Ganago, Kakuta... Les enseignements du nouveau succès lensois

Face à une équipe des Girondins qui a eu tout faux, le RC Lens vient d'enchaîner un troisième succès consécutif en Ligue 1. De quoi faire naître de véritables certitudes pour la suite de la saison des Sang et Or.

Un RC Lens vraiment tout terrain

Après les succès face au PSG puis Lorient, les joueurs lensois étaient attendus face à une formation bordelaise plus solide que ses précédents adversaires. Les Sang et Or ont répondu présent. Forts d'une belle agressivité dans les duels et d'une envie incroyable, les hommes de Franck Haise ont mis les Girondins sous pression. En difficulté tout le match, les Bordelais ont d'ailleurs fini par sombrer sur une erreur grossière d'Oudin. Sans aucun doute un effet direct du pressing constant des Nordistes.

Ganago a tout pour lui

Avec deux buts sur les deux derniers matchs, Ignatius Ganago est désormais scruté lors de ses apparitions sous le maillot lensois. Lors de la première période, on a découvert un Ganago maladroit, d'abord sur une frappe trop croisée puis une frappe à bout portant repoussée par Costil. Mais l'attaquant lensois est en pleine réussite et cela s'est matérialisé par un coup de pouce du destin. Profitant de l'erreur d'Oudin, l'attaquant lensois a débloqué le compteur au retour des vestiaires. De quoi faire oublier sa maladresse précédente.

Kakuta prend le pouvoir

Plus les rencontres passent, plus Gaël Kakuta semble s'affirmer dans son poste de meneur de jeu du RC Lens. Plutôt discret face au PSG, l'ancien Aminénois montrait déjà une montée en puissance à Lorient. Ce samedi, le numéro 10 lensois a définitivement pris les clés du jeu lensois. En plus d'une grosse activité, Kakuta a démontré une capacité à accélérer le jeu à chaque prise de balle. Cela a grandement participé à installer le RC Lens dans le camp bordelais. En prime, Kakuta ne déçoit jamais par la qualité de sa patte gauche. Que ce soit sur coup de pied arrêté ou sur le nouveau penalty qu'il a transformé.

Les Girondins ont eu tout faux

Après trois matchs sans défaite qui pouvaient faire naître quelques espoirs du côté bordelais, les Girondins sont lourdement retombés sur terre ce samedi à Bollaert. Jamais dans le ton de l'agressivité, les hommes de Jean-Louis Gasset ont également tout raté offensivement, avec des opportunités de contre régulièrement gâchées. Symbole de ce match cauchemar, Rémi Oudin qui a loupé une belle occasion d'ouvrir le score... avant que sa remise en retrait ratée ne se paie cash avec le but de Ganago. Et ce n'est pas le but de Kalu en toute fin de match qui vient sauver le bilan bordelais...