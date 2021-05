RC Lens, Girondins : le groupe d'Haise pour affronter Bordeaux dévoilé !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

J-1 avant le match tant attendu par les supporters du RC Lens ! A la veille de la rencontre entre le club artésien et les Girondins de Bordeaux, le groupe de Franck Haise a été dévoilé. Comme prévu, Issiaga Sylla, Florian Sotoca et Clément Michelin seront absents pour cause de suspension, tandis que Zakaria Diallo, Adam Oudjani et Massadio Haïdara ne seront pas disponibles suite à des blessures. Découvrez le groupe complet.