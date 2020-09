RC Lens – Girondins (2-1) : podium, marge de progression... L'analyse de Franck Haise

La bonne série du RC Lens se poursuit. Ce samedi en fin d'après-midi, les Sang et Or ont fait tomber les Girondins de Bordeaux (2-1). Pour le plus grand bonheur de Franck Haise qui a aimé le fond et la forme. « C’est le podium, mais à la 4e journée, alors on ne va pas s’enflammer. On a obtenu ces victoires avec la manière le plus souvent et c’est ça qui m’intéresse le plus », a analysé le technicien : « Il y a eu beaucoup de choses positives. Le mérite en revient d’abord aux joueurs. Je sais qu’on travaille bien et fort, il y a des repères. Je suis content de ce que l’on fait, de notre réussite aujourd’hui ».

« Je suis un peu surpris, mais surtout très satisfait »

Perfectionniste, Franck Haise trouve malgré tout quelques points à améliorer : « Je ne sais pas si nous avons maîtrisé Bordeaux dans tous les secteurs puisqu’il y en a un pour lequel cela n’a pas été le cas, c’est celui des coups de pied arrêtés », explique-t-il d'abord avant de revenir sur le but concédé dans le money-time : « Je préfère me dire qu’on a une marge de progression ».

Malgré tout, le jeune technicien entend savourer un peu l'excellent début de saison : « Je pense que les gens sont surpris de nous voir là. Ils ne s’attendent peut-être pas à voir un promu en haut avec 9 points. Je suis moi-même agréablement surpris car en commençant un championnat, on a toujours un peu de doute. Je suis un peu surpris, mais surtout très satisfait ».