RC Lens : grâce à l'ASSE, Seko Fofana est en lice pour un trophée individuel

RC Lens

Le mois de janvier a été globalement décevant pour le RC Lens, qui a vu l'Europe s'éloigner après sa défaite à Bollaert contre l'OM (0-2) et qui a été éliminé de la Coupe de France par Monaco (2-4). Cependant, les Sang et Or pourraient tout de même retirer un élément positif de ce premier mois de l'année. Le but inscrit par Seko Fofana dans les arrêts de jeu du match à Saint-Etienne (2-1) est en course pour être élu le plus beau de janvier.

Pour rappel, le milieu de terrain avait hérité du ballon côté gauche et enroulé une frappe surpuissante dans le petit filet opposé de Bernardoni. Le capitaine artésien est en compétition avec le Niçois Amine Gouiri, le Marseillais Cengiz Under, le Montpelliérain Stephy Mavididi et le Bordelais Hwang Ui-Jo. Ce sont les supporters qui votent pour ce trophée personnel en se rendant sur le site de la LFP.