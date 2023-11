RC Lens : Gradit envoie un message aux Gunners

Zapping But! Football Club RC Lens : faut-il craindre un départ de Haise à la fin de la saison ?

Le RC Lens a poursuivi sa remontée au classement hier en allant s'imposer à Clermont (3-0), son 5e clean sheet d'affilée. Et Jonathan Gradit n'a pas caché sa satisfaction au micro du diffuseur, Prime Vidéo. "On a globalement bien maîtrisé le match, a-t-il estimé. C’était un peu désordonné en première période mais ensuite on a mieux posé le pied sur le ballon et on a plutôt bien maîtrisé après le carton rouge. C’était de toute façon du 10 contre 10, on n’a pas changé nos principes."

"On va tout faire pour réaliser un exploit"

Et à lui d'ajouter, sur le prochain match de C1 contre Arsenal, à Londres... "On sait à quoi s’attendre : ça va être un match incroyable à jouer, il y aura de la pression. Il faudra tout donner face à une belle équipe et on va tout faire pour réaliser un exploit." Chiche ?

