RC Lens : Gradit livre les secrets de la méthode Haise

Franck Haise n'a pas raté son 100e match sur le banc du RC Lens avec une belle victoire ce week-end face au PSG (3-1) dans un stade Bollaert en fusion. Le bilan de Haise à la tête du RCL est remarquable : 49 victoires, 27 matches nuls et 24 défaites. Le tout avec un jeu tourné vers l’offensif. Interrogé sur son coach, Jonathan Gradit ne tarit pas d’éloges, comme le rapporte le site Lensois.com : « Pour moi c’est le meilleur coach de Ligue 1 actuellement, il n’y a pas photo. Il arrive à se renouveler à chaque fois. Avec des séquences tactiques, il est toujours en train de travailler. Il montre au monde du foot que c’est la nouvelle génération d’entraîneur. Il fait de grandes choses, il est très proche des joueurs. On a une super entente avec lui, c’est mérité. » Une vraie déclaration d'amour !

Laurent HESS

Rédacteur