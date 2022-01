RC Lens : Gradit révèle pourquoi le Racing carbure contre les gros

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

Samedi soir, le RC Lens retrouvera un OM qu'il avait battu 3-2 à l'aller au Vélodrome. Ce soir-là, les Sang et Or avaient sorti une très grosse performance et impressionné les observateurs. Plus tard, ils ont fait jeu égal avec l'intouchable PSG (1-1) à Bollaert. Pourquoi les Artésiens sont-ils aussi à l'aise face aux gros ? Le défenseur Jonathan Gradit a sa petite idée...

"Par moments, on peut avoir l’impression qu’on est moins performants contre des plus petites équipes. Je pense que dans ces grosses affiches, ce sont aussi des adversaires plus ouverts, qui essayent de faire le jeu. Ces matches plus ouverts correspondent plus à notre style de jeu alors que nous sommes basés sur l’intensité et le pressing, les transitions offensives. Ces équipes engagent beaucoup de monde dans le jeu pour gagner, elles sont moins méfiantes, même si on vient de voir que Saint-Etienne, qui est en difficulté, est venu nous chercher alors qu’on aurait pu les attendre tous derrière. Ce n’est donc pour le coup pas un bon exemple, mais globalement, c’est plus ouvert contre les grosses équipes."