RC Lens : Gradit très remonté, une absence majeure au LOSC ?

Le LOSC peut faire un nouveau grand pas vers le titre samedi à Bollaert contre le RC Lens. Si les Sang et Or veulent déjà prendre leur revanche de l’aller (0-4), les Dogues arrivent lancés et ne viseront rien d’autre qu’une victoire pour asseoir leur domination en Ligue 1. Jonathan Gradit sait déjà comment éviter de subir la même correction qu’à Lille.

« À nous de ne pas réitérer les erreurs de l’aller, de ne pas presser trop haut en imaginant qu’avec nos qualités, ça va passer. On ne sera pas les mêmes qu’en octobre, a-t-il affirmé dans L’Équipe. On aime bien repartir au sol de derrière, on s’était fait contrer. On va garder la même philosophie mais avec moins de risques. Il faut prendre conscience qu’ils ont de bons contre-attaquants et donc accepter de rester solides, de ne pas avoir le ballon. À Lille, on a pris une claque. À nous d’être plus intelligents. On a gagné en maturité sur ces rendez-vous qui demandent plus d’exigence. Et puis si on peut les priver du titre, pourquoi pas. On va gagner 2-1. »

Sanches incertain contre le RC Lens

Par ailleurs, le quotidien sportif fait savoir que si le groupe du LOSC semble au complet, la seule incertitude concerne Renato Sanches. Suivant son protocole de reprise, le milieu portugais s'est entraîné à part avec un préparateur individuel hier. Cela ne remet pas en cause, de facto, sa participation au match mais cela ne lève pas les doutes avant son dernier test.