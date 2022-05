RC Lens : grande nouvelle pour Christopher Wooh !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Comme nous l'avons relayé en début de semaine, le défenseur central du RC Lens, Christopher Wooh, a choisi de représenter la sélection camerounaise plutôt que l'équipe de France.

Wooh présélectionné avec le Cameroun tout comme Ganago !

Et comme pressenti, il a été présélectionné par le sélectionneur des Lions Indomptables, Rigobert Song, pour affronter le Kenya, le 4 juin prochain, et le Burundi, quatre jours plus tard, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, qui sera organisée en Côte d’Ivoire. Son coéquipier chez les Sang et Or, Ignatius Ganago, a également été appelé avec le Cameroun.

Liste des joueurs pré-convoqués pour les matchs contre le Kenya et le Burundi comptants pour les 1ère et 2ème journées des éliminatoires de la #CANTotalEnergies2023 des 4 et 8 juin 2022. pic.twitter.com/zTQea8Wjgi — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) May 13, 2022

Pour résumer Pour la première fois de sa carrière, le défenseur central du RC Lens, Christopher Wooh, qui a choisi de représenter la sélection camerounaise plutôt que l'équipe de France, a été présélectionné avec le Cameroun.

Fabien Chorlet

Rédacteur