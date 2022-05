RC Lens : Wooh a tranché pour son avenir international !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Christopher Wooh est l’une des révélations lensoises de la saison. À 20 ans, le défenseur central lensois était en réflexion depuis plusieurs semaines sur son avenir international. Alors qu’il avait la possibilité d’être appelé en équipe de France U20 pour le prochain rassemblement, il aurait fait son choix.

Selon les informations de GOAL, Christopher Wooh, aurait choisi de représenter les couleurs du Cameroun dont ses parents sont originaires. Le Cameroun s’est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde et le défenseur lensois pourrai faire parie de l’équipe s’il maintient son niveau de jeu.

INFO GOAL - Christopher Wooh a choisi la sélection camerounaise. Le défenseur lensois devrait faire partie de la prochaine liste de Rigobert Song. #RCLens @GoalFrance https://t.co/BEMazqepAB — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) May 9, 2022

Pour résumer Christopher Wooh réalise une bonne saison avec le RC Lens. Le défenseur vient de choisir quel pays il représentera. Le défenseur de 20 ans aurait choisi de représenter les couleurs du Cameroun dont ses parents sont originaires

Adam Duarte

Rédacteur