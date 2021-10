RC Lens : gros coup dur pour Gaël Kakuta

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Coup dur pour Gaël Kakuta. Alors qu’il devait rejoindre sa sélection nationale pour affronter Madagascar (7 puis 10 octobre), le meneur du RC Lens ne rejoindra finalement pas la République démocratique du Congo.

Selon un communiqué de la Fédération congolaise relayé par le site Lensois.com, le milieu de terrain de 30 ans est forfait suite à une blessure dont la nature n’est pas spécifiée. On se rappelle néanmoins qu’il avait souffert des adducteurs lors du match face au Stade de Reims vendredi à Bollaert (2-0).

Kakuta avait d’ailleurs été remplacé par Wesley Saïd à l’approche du dernier quart d’heure (72e). L’ancien Gunner avait déjà loupé le rassemblement de septembre suite à une blessure qui l’avait contraint de rester dans l’Artois.

