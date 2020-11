RC Lens : Guion (Stade de Reims) décrypte les Sang et Or de Haise

Après trois semaines sans jouer en raison d'une épidémie de Covid-19 au sein de son effectif, après avoir manqué la réception du FC Nantes et le déplacement à Marseille, le RC Lens va retrouver les terrains. Ce sera demain, à Bollaert, face au Stade de Reims. L'occasion idéale pour faire oublier la déroute dans le derby (0-4), surtout face à un adversaire qui ne se porte pas spécialement bien.

"L'intensité est identitaire à Lens"

En conférence de presse, l'entraineur champenois, David Guion, s'est montré particulièrement élogieux à l'égard des Sang et Or : "Lens est une équipe qui a fait un magnifique début de championnat avec 13 points en 7 matches, c’est énorme. Cela s’est bien enclenché dès le début. Elle s’appuie sur un système qui n’a pas changé et a recruté des joueurs qui y collent parfaitement".

"Le projet de Franck (Haise) était clair. C’est une équipe qui a des repères, qui met beaucoup d’intensité et on sait qu’à Lens, c’est identitaire. Il y a aussi du talent avec notamment son meneur de jeu Gaël Kakuta qui peut déverrouiller une partie à n’importe quel moment. »