RC Lens : Haidara savoure, Haise et Cahuzac le félicitent

Le site Lensois.com revient sur la victoire du RC Lens face à Nîmes hier, un succès a 11 contre 10 après l'expulsion de Sylla qui conforte la 5e place du RCL. Grand homme de la rencontre, Massadio Haidara a fait fort en marquant d'un superbe ciseau, ce qui lui vaut les félicitations de Yannick Cahuzac. « Je suis content pour lui, c’est un mec en or. On le chambrait sur son but à Strasbourg parce que la balle était tombée sur son genou et là il nous sort ce ciseau ! », a commenté l'ancien bastiais, rejoint par Franck Haise, lui aussi élogieux...

« Je ne pouvais pas rêver mieux »

« C’est bien aussi que les garçons comme ça, très travailleurs, humbles, à l’écoute et discrets mais qui répondent toujours présents soient récompensés et mis en lumière en étant capables de marquer des buts comme ça, procurant beaucoup de joie au groupe. C’est bien que ce soit Massadio qui offre la victoire au club. S’il ne va plus pouvoir se faire vanner à l’entraînement ? Non puisqu’il avait déjà marqué à Strasbourg, ça se renouvelle ! »

Un Haidara tout à sa joie, forcément... « Mon but ? Je ne pouvais pas rêver mieux, a commenté l'ancien joueur de Newcastle. Je suis très content d’avoir marqué, de cette manière-là ne plus. C’est le but de la victoire, on va le savourer avec les coéquipiers. Le geste ? C’est l’instinct. Je vois le ballon et je la prends comme elle vient et elle finit au fond. »