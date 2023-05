RC Lens : Haise a fait ses choix pour Toulouse, voici son groupe

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens se déplacera à Toulouse demain soir et Franck Haise vient de communiquer son groupe. 20Joueurs sont convoqués. Comme prévu, Machado est absent. Saïd aussi. Sans Machado et Saïd « Après Monaco, Machado a été touché. Il a repris en individuel mais il sera trop juste. Il reprendra avec le groupe mercredi. Pour Wesley (Saïd) ce n'est pas encore nickel après examen. » J-1 avant #TFCRCL 🔥



Voici les 2⃣0⃣ joueurs convoqués par Franck Haise pour défier le Toulouse FC demain 👊



➡️ Rémy Labeau Lascary est de retour dans le groupe lensois.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/KQ5ZBsf3Ti — Racing Club de Lens (@RCLens) May 1, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le RC Lens se déplacera à Toulouse demain soir et Franck Haise vient de communiquer son groupe. 20Joueurs sont convoqués. Comme prévu, Machado est absent. Saïd aussi. Deux absences de taille pour aller défier le vainqueur de la Coupe de France...

Laurent HESS

Rédacteur