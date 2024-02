RC Lens : Haise a retrouvé un sérieux atout pour finir sur le podium de Ligue 1

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Battu par l’AS Monaco dimanche à Bollaert après une belle partie de manivelle (2-3), le RC Lens a vécu une semaine compliquée. Déjà éliminés trois jours avant par Fribourg en Ligue Europa (2-3 ap), les Sang et Or doivent relever la tête dès dimanche prochain face à l’OL (20h45). Pour Stéphane Guy, le calendrier allégé et l’état d’esprit des joueurs devraient leur permettre de finir fort la saison.

« Le RC Lens va finir très fort »

« Le RC Lens va finir très fort. Je mise sur Lens malgré leur semaine infernale, a commenté le journaliste au micro de RMC Sport. Leur match contre Monaco était très consistant et le calendrier allégé va leur permettre de finir fort la saison. La cohésion de ce groupe et l'énergie qu'il dégage, ça me rend confiant. »

