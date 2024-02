RC Lens : Haise a secoué plusieurs joueurs

Zapping But! Football Club RC Lens : faut-il craindre un départ de Haise à la fin de la saison ?

Ce vendredi, La Voix du Nord s'attarde sur le début d'année très compliqué de Przemyslaw Frankowski. L'ailier polonais a manqué un pénalty contre le PSG (0-2) et a réalisé une première période catastrophique à Nantes (1-0) samedi dernier. Ce qui a incité Franck Haise à lui pousser une soufflante dans les vestiaires de la Beaujoire, à la pause.

"Comme d'autres dans l'effectif, le Polonais a été un peu secoué"

"Comme d'autres dans l'effectif, le Polonais a été un peu secoué", peut-on lire dans le quotidien régional. Pas de quoi, toutefois, remettre en question la confiance que lui porte Haise. En conférence de presse, l'entraîneur sang et or a justifié la baisse de régime de son joueur par le fait qu'il a eu peu de vacances l'été dernier en raison des matches internationaux et que cela finissait par peser sur son organisme. Mais il n'empêche qu'il attendra de lui qu'il soit tranchant dès les premières minutes de la partie contre Strasbourg samedi...

