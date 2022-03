RC Lens : Haise a une autre raison d'en vouloir à l'arbitrage après Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Hier soir, Franck Haise l'avait mauvaise contre l'arbitrage du match contre Brest (0-1) : « La VAR ? J'ai encore du mal à comprendre comme on ne peut pas revenir sur certains faits de jeu et notamment l'action où le gardien de Brest touche très clairement « Gana » (Ganago) alors que le ballon est en jeu, a déclaré l'entraîneur du RC Lens à Amazon. Des avis, chaque week-end, il y en a des différents. Est-ce que je demande des explications ? On va rien demander puisqu'ils n'ont pas le droit de parler car ce ne sont pas des magistrats du football... Mais ce serait bien qu'un jour on a en direct des éléments de réponse. C'est souvent incompréhensible ».

Et ce n'est pas tout : averti à la 67e minute pour une faute sur Del Castillo, Facundo Medina devrait manquer la réception de Clermont le 19 mars pour accumulation de cartons jaunes. Un avertissement un peu sévère et qui a incité Franck Haise à remplacer son défenseur argentin par Ignatius Ganago moins de dix minutes plus tard. Ganago qui allait être ensuite au cœur d'une polémique arbitrale...

Facundo Medina vers une suspension pour RC Lens-Clermont https://t.co/reaSf3OoxS #rclens — Lensois.com RSS (@LensoisCom) March 6, 2022