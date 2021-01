RC Lens : Haise a vu un porte-bonheur surprenant s'affirmer face à l'OM

Dans la concurrence à trois avec Arnaud Kalimuendo et Ignatius Ganago pour épauler Florian Sotoca dans l'attaque du RC Lens, Simon Banza a sans aucun doute marqué des points face à l'OM. Après une première période compliquée, l'attaquant lensois a brillé après la pause en offrant la victoire aux Sang et Or d'un remarquable coup de tête (1-0).

La confirmation que Banza reste un joker utile à Franck Haise en toutes circonstances. Mais pas seulement. La Voix du Nord souligne en effet que Simon Banza est un véritable porte-bonheur des Sang et Or.

Le RC Lens ne perd pas avec Banza titulaire

« On constate que quand il a démarré le match cette saison, ce qui fut le cas à six reprises, où quand il a eu beaucoup de temps de jeu (74 minutes contre l'ASSE), Lens n'a jamais perdu ». Le bilan est en effet de cinq victoires pour deux résultats nuls. De quoi pousser Haise à l'intégrer plus régulièrement dans le onze de départ ?