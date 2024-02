RC Lens : Haise tacle Fribourg, un nouveau problème avec Wahi ?

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Le RC Lens a grillé un joker hier en ne s’imposant pas à domicile contre Fribourg (0-0). Tombés sur une équipe venue pour les piéger, les Sang et Or n’ont jamais pu trouver la clé du coffre)fort adverse et devront faire mieux jeudi prochain en Allemagne.

« Le match nul est très logique. Il faudra être meilleurs au retour, peut-être que le match sera différent car ils étaient venus pour attendre, contrer nos erreurs et exploiter nos faiblesses. Au retour, il faudra un vainqueur, a analysé Franck Haise. Certainement qu’il y aura plus d’espaces mais il va falloir être meilleur techniquement et plus juste dans nos replacements. »

Wahi de nouveau dans le dur ?

De son côté, L’Équipe met l’accent sur le nouveau match décevant d’Elye Wahi. Si l’avant-centre du RC Lens a participé au pressing et a contraint Fribourg à le contourner sur certaines relances axiales, son rendement défensif reste insuffisant, à l’image de ses premiers matches avec sa nouvelle équipe.

Titulaire lors des cinq dernières rencontres en 2024, il n’a pas confirmé, au contraire de David Pereira Da Costa. « Et cela pourrait bien devenir un problème majeur des Sang et Or tant il semble manquer de conviction », conclut le quotidien sportif.

