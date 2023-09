RC Lens : Haise annonce un coup dur et plusieurs bonnes nouvelles avant Strasbourg 

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

L’état du groupe du RC Lens

« David (ndlr, Pereira Da Costa) va mieux, on espère qu'il pourra reprendre l'entrainement avec contact la semaine prochaine. Pour Wuilker Farinez, ça avance. Pour Jimmy Cabot, il a toujours une inflammation au genou. C'est un peu délicat, ça va faire 12 mois. On cherche des protocoles mais cette inflammation revient systématiquement. »

Le niveau du RC Strasbourg

« Le RC Strasbourg a gardé des cadres et quelques joueurs mais il y a pas mal de nouveautés. C'est une équipe qui a utilisé plusieurs systèmes déjà. La Meinau est une force pour eux. »

« L'exigence doit être totale et pour tout le monde »

Des changements à la Meinau ?

« On a répondu présent athlétiquement sur les 3 matches. J'ai fait certaines rotations. Ca nous a permis d'avoir un équilibre entre la fraîcheur et la continuité. Mais chaque semaine a sa vérité. Il faudra peut-être changer un peu plus ou un peu moins. Contre Rennes et Paris, on réalise nos plus grosses performances athlétiques. Mais la semaine passée a montré qu'on n'avait pas perdu notre football et nos valeurs. L'exigence pour faire un résultat doit être totale et pour tout le monde. »

La polyvalence de Morgan Guilavogui

« Je sais qu’il a des facilités en étant plus bas. Il est probable qu'il soit amené à entrer dans ce rôle de joueur proche de l'attaquant. Mais il peut aussi entrer comme avant-centre. Ça dépend de l'adversité et des besoins du moment.

