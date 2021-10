RC Lens : Haise annonce la meilleure nouvelle possible avant Metz !

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Comme d’habitude, Franck Haise a débuté par une revue d’effectif avant de recevoir le FC Metz dimanche (13h). Et la bonne surprise est la présence de Gaël Kakuta à l’entraînement matinal, lui qui le porte-bonheur des Sang et Or. « On a retrouvé Gaël Kakuta sur l'entrainement collectif de mercredi. On a retrouvé Gana hier, Massadio Haidara est en reprise individuelle. J'ai pas encore de date précise pour sa reprise collective », a commenté l’entraîneur du RC Lens avec le sourire aux lèvres.

Haise a pris le temps de revenir sur le non match de ses troupes dimanche à Montpellier. « Notre première mi-temps à Montpellier a été insuffisante dans l'intensité défensive et j'inclus les 11 joueurs. Je trouve aussi que dans les intentions de jeu, on aurait dû mieux faire, a-t-il soufflé. On a un peu subi les évènements, Montpellier a fait une bonne première mi temps mais on en a pas fait une bonne. »

Haise a hâte de retrouver le public de Bollaert

L’entraîneur du RC Lens a surtout conscience qu’il pourra compter sur le retour du public de Bollaert. Cela le met en joie. « La très bonne nouvelle, c'est qu'après un mois on retrouve notre public à domicile, ça nous fait tous plaisir, a-t-il reconnu. Jouer à huis clos, c'est pénible. À nous de refaire une vraie prestation complète et aboutie pour reprendre notre chemin. Il faut qu'on retrouve l'intensité qu'on a l'habitude de mettre dans les matches. »

L’adversité du FC Metz n’est pas prise à la légère en Artois. « Metz a un effectif de qualité, un stade de qualité. Sur quelques matches ils sont passés à 2 doigts de victoires. Cette équipe devrait avoir beaucoup plus de points, a admis Haise. Il y a beaucoup de répondant sur le plan athlétique à Metz. Cette équipe ne restera pas où elle est, j'en suis persuadé. C'est pour ça qu'on doit faire un gros match. »

Les Lensois à j-2 de #RCLens-Metz. A noter la présence de Gaël Kakuta. pic.twitter.com/CM9F28HZEd — Lensois.com Live (@LensoisComLive) October 22, 2021